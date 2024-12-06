Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поминать павших воинов советует сегодня народный календарь

6 декабря отмечается память Митрофана Воронежского – епископа Русской церкви, жившего в XVII–XVIII веках и причисленного к лику святых, сообщает calend.ru. Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским.

Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством. Известно также, что Митрофан оказывал поддержку Петру Первому, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства молодого российского флота.

По погоде на Митрофана русские люди предсказывали погоду на лето. Если в этот день шёл мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

В Митрофанов день устраивали гуляния – собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Кроме святого Митрофана, чествовали святого Александра Невского – великого русского князя и полководца. В XIII веке, во времена Александра, Русь подвергалась ударам сразу с трех сторон – католического Запада, монголо-татар и Литвы. За всю свою жизнь князь не проиграл ни одной битвы, кроме того, не раз проявил дипломатический талант.

В день памяти Александра Невского на Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест, после этого их раскладывали по дому: одну – на порог, другую – на лавку, третью – на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро должен был вернуться домой, если же у образов – то он мог не вернуться вовсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 декабря 2024

Вместо репетиторов школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ
05 декабря 2024

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в ближайшее время, рассказали синоптики
05 декабря 2024

Секреты «Маленьких трагедий»: режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями «Серебряного дождя». Главное
05 декабря 2024

О схеме мошенничества россиян с доставкой цветов предупредили в МВД
05 декабря 2024

Забор отремонтировали возле детсада в Кунье
05 декабря 2024

Занятия для дружинников прошли в Стругокрасненском районе
05 декабря 2024

По требованию прокурора жителей Северо-Восточного микрорайона Острова обеспечили питьевой водой
05 декабря 2024

Организаторы продлили регистрацию на форум «ВАУ-эффект»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...