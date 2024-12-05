Россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей
Россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Об этом пишет газета «Известия».
При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до 21%. В октябре объем ссуд населения вырос только на 170 млрд рублей, а в сентябре — на 189 млрд. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например в августе — на 412 млрд.
Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 трлн. Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования.
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