Россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей

08:28, 06 декабря 2024, ПАИ

Россияне набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Об этом пишет газета «Известия».

При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до 21%. В октябре объем ссуд населения вырос только на 170 млрд рублей, а в сентябре — на 189 млрд. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например в августе — на 412 млрд.

Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 трлн. Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования.