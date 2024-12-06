Жительница Палкинского района попала в тюрьму за регулярную неуплату алиментов

10:46, 06 декабря 2024, ПАИ

Жительница Палкинского района регулярно не платила алименты и села в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В июле 42-летнюю женщину осудили за уклонение от уплаты алиментов на содержание дочери. Ей назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Однако на протяжении трёх месяцев женщина без уважительных причин не приступила к исправительным работам.

С учётом позиции прокурора суд заменил ей неотбытое наказание в виде исправительных работ на реальное лишение свободы на срок два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.