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Происшествия

Жительница Палкинского района попала в тюрьму за регулярную неуплату алиментов

Жительница Палкинского района регулярно не платила алименты и села в тюрьму, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Фото: ПАИ

В июле 42-летнюю женщину осудили за уклонение от уплаты алиментов на содержание дочери. Ей назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Однако на протяжении трёх месяцев женщина без уважительных причин не приступила к исправительным работам.

С учётом позиции прокурора суд заменил ей неотбытое наказание в виде исправительных работ на реальное лишение свободы на срок два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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