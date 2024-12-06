21 лыжную гонку планируют провести в Псковской области в 2025 году

10:37, 06 декабря 2024, ПАИ

21 лыжную гонку планируют провести в Псковской области в 2025 году, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В рамках предстоящего традиционного Кубка Псковской области пройдёт шесть этапов, причём впервые один из них состоится на горе Соколихе в Псковском районе. Помимо этого, гонки пройдут в Невеле, Печорах, Островском районе, Великих Луках и Стругах Красных. Начнётся сезон 5 января, когда стартует открытое первенство Невельского муниципального округа – I этап Кубка Псковской области.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» запланирована на 8 февраля.

Летний сезон начнётся 24 мая гонкой в Стругах Красных. Следующие этапы Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу состоятся в Себеже, Великих Луках, Островском районе и Печорах.

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