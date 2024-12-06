Голосование за лучшего медработника стартовало в Псковской области

11:16, 06 декабря 2024, ПАИ

Второй этап ежегодного областного конкурса «Лучший медицинский работник» стартовал в Псковской области. Те специалисты, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте «Псковской правды», получат дипломы лауреатов премии и получат премию губернатора в размере 150 тысяч рублей.

На первом этапе конкурса комиссия комитета по здравоохранению Псковской области отобрала 65 кандидатов. Из них 10 победителей будут выбраны путем народного голосования. Оно продлится до 18:00 20 декабря.

Чтобы проголосовать, на сайте «Псковской правды» нужно нажать на одну из иконок социальной сети: «ВКонтакте» или «Одноклассники». Если иконки не отображаются, возможно, необходимо временно отключить AdBlock на компьютере. Затем необходимо разрешить приложению uLogin доступ к вашему аккаунту и нажать на звёздочку рядом с именем медработника.