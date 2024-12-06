Железную свадьбу отметила семейная пара из Себежского района

16:58, 06 декабря 2024, ПАИ

Семья Старостиных из Себежского района отмечает железную свадьбу – 65-летие совместной жизни. Об этом пишет газета «Призыв».

Нелли Ивановна и Николай Александрович Старостины живут в посёлке Идрица. Они переехали в Псковскую область из северных районов много лет назад. Воспитали сына и внука.

Нелли Старостина в свободное время вышивает крестиком, стены в квартире пары украшены её картинами. Николай Старостин занимается делами по дому.

Семью со знаменательной датой поздравили сотрудники социальной защиты посёлка.