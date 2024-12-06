Железную свадьбу отметила семейная пара из Себежского района
Семья Старостиных из Себежского района отмечает железную свадьбу – 65-летие совместной жизни. Об этом пишет газета «Призыв».
Нелли Ивановна и Николай Александрович Старостины живут в посёлке Идрица. Они переехали в Псковскую область из северных районов много лет назад. Воспитали сына и внука.
Нелли Старостина в свободное время вышивает крестиком, стены в квартире пары украшены её картинами. Николай Старостин занимается делами по дому.
Семью со знаменательной датой поздравили сотрудники социальной защиты посёлка.
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