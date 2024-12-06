Сразу две награды завоевали псковские производители на всероссийском конкурсе

18:20, 06 декабря 2024, ПАИ

В финале X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Перми псковские производители взяли сразу две награды: псковский квас и «Пространство купца Лапина» стали лучшими в России, сообщили ПАИ в Туристско-информационном центре Псковской области.

Квас «Псковский» завоевал первое место в категории «Гастрономический сувенир (напитки) экономкласса». Коллекция фирменных напитков «Пивоварни купца Лапина» получила Гран-при в категории «Гастрономический сувенир (напитки)».

Как прошёл окружной этап конкурса в Ярославе, читайте по ссылке.