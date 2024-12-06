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III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» стартовал в Пскове

III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» начал работу в Пскове сегодня, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», который выступает инициатором масштабного проекта и одним из его организаторов.

На встрече со Станиславом Соколовым. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Первыми событиями фестиваля-2024 стали шесть творческих встреч с приглашёнными гостями и членами жюри форума мультипликаторов. Так, в библиотеке «Родник» перед псковичами выступила поэтесса и прозаик, автор произведений для детей и подростков Кристина Стрельникова. Писатель, поэт, драматург, переводчик, создатель литературной лаборатории по работе с одарёнными детьми Лев Яковлев встречался с младшими школьниками в центре детского чтения, а художник-постановщик, режиссёр, сценарист и актёр Александр Храмцов – с лицеистами-старшеклассниками в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Режиссёра-постановщика, сценариста, обладательницу «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и премии «Ника» Ирину Евтееву принимали в Псковском областном колледже искусств, а «дуэт» режиссёра, актёра, сценариста и продюсера кино, поэта-песенника Игоря Черницкого и актёра, певца и композитора Николая Романова – в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. И наконец, самая широкая аудитория собралась в культурном центре «Дом молодёжи», где режиссёр, художник-постановщик, председатель жюри нынешнего фестиваля «Пушкин. Михайловское» Станислав Соколов представил свою «Гофманиаду».

Всего на творческих встречах фестиваля в Пскове побывало порядка шестисот жителей и гостей областного центра, в том числе учащиеся гуманитарного лицея, кооперативного техникума, колледжа искусств, естественно-математического лицея № 20, колледжа ПсковГУ, медицинского колледжа, политехнического колледжа, колледжа профессиональных технологий и сервиса и многих других учебных заведений Пскова.

Завтра, 7 декабря, в Пушкинских Горах, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (бульвар Гейченко, 1), состоится торжественное открытие III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское».

В музее также напомнили, что в конкурсную программу фестиваля этого года включено 39 фильмов. Также любителей анимации ждут выставка кукол, специальные и ретроспективные показы, презентация нового проекта «Булгаковъ» и многое другое. Полная программа фестиваля размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — на страницах музея-заповедника и, собственно, фестиваля.

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