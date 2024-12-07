Два автомобиля столкнулись в Порхове
Автомобили Lada Priora и Hyundai столкнулись у дома № 5 на улице Советской в Порхове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
32-летний водитель Lada Priora, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, на которой автомобиль столкнулся с Hyundai.
Участники ДТП от медпомощи отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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