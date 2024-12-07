Два автомобиля столкнулись в Порхове

13:24, 07 декабря 2024, ПАИ

Автомобили Lada Priora и Hyundai столкнулись у дома № 5 на улице Советской в Порхове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















32-летний водитель Lada Priora, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, на которой автомобиль столкнулся с Hyundai.

Участники ДТП от медпомощи отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.