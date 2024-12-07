Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово

15:48, 07 декабря 2024, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО и приуроченный ко Дням воинской славы проходит в Неёловском доме культуры в Псковском районе сегодня, 5 декабря. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»



















Как рассказала заведующая Домом культуры Светлана Чуешова, концертная программа составлена разнообразно – на сцене высупают коллективы Неёловского и Тямшанского домов культур, приглашённые артисты из Пскова, а также заслуженная артистка России Светлана Коломеец.

Первый блок концерта посвящён военной тематике, а второй – патриотической. «У нас вышел достаточно большой, патриотический концерт, практически двухчасовой. Кроме того, в рамках мероприятия у нас объявлен сбор средств для военнослужащих. Для нас это очень значимое мероприятие», – отметила Светлана Чуешова.

Также на площадке ДК сегодня можно принять участие в плетении маскировочных сетей, изготовлению блиндажных свечей. Кроме того, гости могут написать письма участникам СВО.

Все вырученные средства в рамках концерта будут направлены на помощь военнослужащим.