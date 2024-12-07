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Общество

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО и приуроченный ко Дням воинской славы проходит в Неёловском доме культуры в Псковском районе сегодня, 5 декабря. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
    Фото: ПАИ и газета «Псковская провинция»

Как рассказала заведующая Домом культуры Светлана Чуешова, концертная программа составлена разнообразно – на сцене высупают коллективы Неёловского и Тямшанского домов культур, приглашённые артисты из Пскова, а также заслуженная артистка России Светлана Коломеец.

Первый блок концерта посвящён военной тематике, а второй – патриотической. «У нас вышел достаточно большой, патриотический концерт, практически двухчасовой. Кроме того, в рамках мероприятия у нас объявлен сбор средств для военнослужащих. Для нас это очень значимое мероприятие», – отметила Светлана Чуешова.

Также на площадке ДК сегодня можно принять участие в плетении маскировочных сетей, изготовлению блиндажных свечей. Кроме того, гости могут написать письма участникам СВО.

Все вырученные средства в рамках концерта будут направлены на помощь военнослужащим.

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