Зарезавшего жену великолучанина заключили под стражу

16:17, 07 декабря 2024, ПАИ

51-летнего великолучанина в Псковской области заключили под стражу за то, что он 46 раз ударил жену ножом. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

5 декабря пьяный мужчина во время ссоры ударил свою жену ножом 46 раз. От полученных травм она умерла.

Местный житель обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Великолучанина заключили под стражу до 5 февраля. Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения.