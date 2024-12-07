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Происшествия

Зарезавшего жену великолучанина заключили под стражу

51-летнего великолучанина в Псковской области заключили под стражу за то, что он 46 раз ударил жену ножом. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

51-летнего великолучанина в Псковской области заключили под стражу за то, что он 46 раз ударил жену ножом. Фото: ПАИ

5 декабря пьяный мужчина во время ссоры ударил свою жену ножом 46 раз. От полученных травм она умерла.

Местный житель обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Великолучанина заключили под стражу до 5 февраля. Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения.

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