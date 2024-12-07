Зарезавшего жену великолучанина заключили под стражу
51-летнего великолучанина в Псковской области заключили под стражу за то, что он 46 раз ударил жену ножом. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
5 декабря пьяный мужчина во время ссоры ударил свою жену ножом 46 раз. От полученных травм она умерла.
Местный житель обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Великолучанина заключили под стражу до 5 февраля. Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения.
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