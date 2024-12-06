Великолучанин зарезал жену во время ссоры

17:37, 06 декабря 2024, ПАИ

6 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме тела женщины с множеством ножевых ранений, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 декабря подозреваемый поссорился с супругой. Во время конфликта мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил жену. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.