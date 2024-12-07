Стало известно, сколько россияне съедают мандаринов в год

20:06, 07 декабря 2024, ПАИ

В среднем россияне съедают шесть килограммов мандаринов в год, то есть примерно полкилограмма в месяц, рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, пишет РИА Новости.

Антон Тренин сообщил, что на каждого россиянина приходится не более шести килограммов мандаринов в год, что составляет примерно полкилограмма на человека в месяц, исходя из населения в 146 миллионов человек. Однако в период новогодних праздников этот показатель значительно увеличивается. Пик поставок мандаринов наблюдается в декабре и январе, когда объемы достигают около трети годового импорта, что составляет примерно один килограмм в месяц на человека в это время.

По словам эксперта, сезонность потребления мандаринов объясняется двумя факторами. Во-первых, это климатические условия выращивания: плоды из стран Северного полушария созревают к концу ноября и декабрю. Во-вторых, в России принято есть цитрусовые зимой для укрепления здоровья, а мандарины считаются традиционным новогодним угощением.