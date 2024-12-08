Как правильно выбрать мандарины, посоветовали в Роскачестве

13:03, 08 декабря 2024, ПАИ

Как правильно выбирать мандарины, порекомендовали в Роскачестве, пишет ТАСС.

«Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость мандаринов можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а также весу (в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие). Также спелый мандарин легко чистится», - отметили в Роскачестве.

При этом у недозревших мандаринов неравномерная окраска и есть зеленоватые пятна. У перезревших же плодов сухая, твердая и сморщенная кожица.

Также не следует покупать мандарины с повреждениями, темными или белесыми участками и плесенью, порекомендовали в Роскачестве. Кроме того, не следует брать плоды, которые контактировали с заплесневевшими мандаринами или лежали с ними в одной коробке. Это объясняется тем, что споры плесневых грибов быстро развиваются на кожице даже тех фруктов, которые визуально выглядят здоровыми. Также если во время перевозки мандарины перемерзли, никакой пользы для иммунитета они не принесут, так как в них снижается содержание витамина С.

В Роскачестве порекомендовали после покупки хранить мандарины при температуре от +6 до +10 градусов Цельсия. «Если в холодильнике такую температуру обеспечить невозможно, то лучше хранить мандарины в прохладном месте дома», - рекомендовали в Роскачестве.