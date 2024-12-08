Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам дали советы, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram

Как не попасться на аккаунты-двойники в Telegram, созданные мошенниками, рассказали в ГК «Гарда», пишет РИА Новости.

В ГК отметили, что созданные мошенниками аккаунты могут внешне выглядеть как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи персональных данных.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев порекомендовал в первую очередь проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также он советует уточнить личную информацию. Которую может знать только настоящий владелец и которая не упоминалась в переписке с ним.

При обнаружении фейкового аккаунта следует обратиться в техническую поддержку мессенджера. «Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту», - посоветовал Виктор Иевлев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 декабря 2024

Приём заявок на премию «Народное признание» завершится сегодня
08 декабря 2024

Ведущие, диджеи, фотографы: как жители Пскова готовятся к новогодним корпоративам
08 декабря 2024

Круглый стол по вопросам медпомощи больным репираторными инфекциями и вирусными гепатитами прошел в Пскове
08 декабря 2024

Как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января, рассказали в Госдуме
08 декабря 2024

Новый стоматологический визиограф появился в красногородской поликлинике
08 декабря 2024

Как правильно выбрать мандарины, посоветовали в Роскачестве
08 декабря 2024

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2024

Более 70% псковских компаний украшают рабочее место к Новому году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...