Россиянам дали советы, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram

14:58, 08 декабря 2024, ПАИ

Как не попасться на аккаунты-двойники в Telegram, созданные мошенниками, рассказали в ГК «Гарда», пишет РИА Новости.

В ГК отметили, что созданные мошенниками аккаунты могут внешне выглядеть как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи персональных данных.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев порекомендовал в первую очередь проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также он советует уточнить личную информацию. Которую может знать только настоящий владелец и которая не упоминалась в переписке с ним.

При обнаружении фейкового аккаунта следует обратиться в техническую поддержку мессенджера. «Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту», - посоветовал Виктор Иевлев.