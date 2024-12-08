Кому противопоказано какао, рассказал диетолог

15:51, 08 декабря 2024, ПАИ

Кому противопоказано какао, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Об этом пишет РИА Новости.

Продукты с содержанием какао-бобов и их производных не включают в рацион детей до трех лет. Также их потребление ограничивают в питании беременных и кормящих женщин.

«Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао», - отметила специалист.

Также не следует употреблять какао при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.

При этом людям, которые страдают хроническими заболеваниями, следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления какао и продуетов с его содержанием.