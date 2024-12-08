Псков готовится в Новому Году: главную ёлку, светодиодные арки и гирлянды зажгли в городе

22:51, 08 декабря 2024, ПАИ

В Пскове продолжается подготовка к новогодним праздникам. Городские пространства, парки и главные улицы Пскова преображаются с каждым днём. Сегодня, 8 декабря, огни зажглись и на главной новогодней ёлке на Октябрьской площади Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Напомним, монтаж новогодних инсталляций в Пскове начался в конце ноября. На центральных улицах, площадях и в парках областного центра появляются арт-объекты, гирлянды и светящиеся фигуры.

Ранее сообщалось, что новогодние ёлки установили в Печорах и Локне.