Псков готовится в Новому Году: главную ёлку, светодиодные арки и гирлянды зажгли в городе
В Пскове продолжается подготовка к новогодним праздникам. Городские пространства, парки и главные улицы Пскова преображаются с каждым днём. Сегодня, 8 декабря, огни зажглись и на главной новогодней ёлке на Октябрьской площади Пскова.
Напомним, монтаж новогодних инсталляций в Пскове начался в конце ноября. На центральных улицах, площадях и в парках областного центра появляются арт-объекты, гирлянды и светящиеся фигуры.
Ранее сообщалось, что новогодние ёлки установили в Печорах и Локне.
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