Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новогодние ёлки установили в Печорах и Локне

Новогоднюю ёлку устанавили в Печорах сегодня, 7 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Кроме того, новогоднюю ёлку установили в центре Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Ивана Белугина

«Локня к встрече Нового года готова! Наша центральная ёлочка», – подписал Иван Белугин.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку также установили в Пскове.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения стали появляться в Псковской области. Кроме того, псковичей приглашали принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 декабря 2024

Стало известно, сколько россияне съедают мандаринов в год
07 декабря 2024

Новогодние ёлки установили в Печорах и Локне
07 декабря 2024

Церемония закрытия международного проекта «Зимний университет» прошла в ПсковГУ
07 декабря 2024

Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
07 декабря 2024

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово
07 декабря 2024

Приём заявок на премию «Народное признание – 2024» завершится 8 декабря
07 декабря 2024

Акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО прошла в Пустошкинском районе
07 декабря 2024

Гололедица и до -6 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...