Новогодние ёлки установили в Печорах и Локне
Новогоднюю ёлку устанавили в Печорах сегодня, 7 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.
Кроме того, новогоднюю ёлку установили в центре Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.
«Локня к встрече Нового года готова! Наша центральная ёлочка», – подписал Иван Белугин.
Напомним, что главную новогоднюю ёлку также установили в Пскове.
Ранее сообщалось, что новогодние украшения стали появляться в Псковской области. Кроме того, псковичей приглашали принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин.
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