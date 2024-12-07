Новогодние ёлки установили в Печорах и Локне

19:44, 07 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку устанавили в Печорах сегодня, 7 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Кроме того, новогоднюю ёлку установили в центре Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Локня к встрече Нового года готова! Наша центральная ёлочка», – подписал Иван Белугин.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку также установили в Пскове.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения стали появляться в Псковской области. Кроме того, псковичей приглашали принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин.