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В Пскове прошли открытые занятия в психолого-педагогических классах

Открытые занятия в психолого-педагогических классах на тему «Эмоциональный интеллект» и мастер-классы «Нейропсихологический подход в развитии чувства ритма старших дошкольников» прошли на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева рассказала ученикам психолого-педагогических классов Пскова из школ № 12, 24 и 47 о методах управления гневом, о приёмах обратной связи, об эмоциональной гравитации. Участники занятия активно обсуждали практическое применение полученных знаний, делясь собственным опытом и задавая вопросы.

Воспитатель детского сада комбинированного вида № 40 «Ручеёк» Алла Богданова познакомила учащихся с нейропсихологическим подходом к развитию чувства ритма, продемонстрировав практические упражнения и игры, способствующие развитию ритмических навыков у дошкольников.

Активное участие в занятиях приняли зрители – участники X Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной среде», которая проходила в Пскове с 5 по 7 декабря.

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