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Общество

Россияне считают нормальной пенсией сумму в 110 тысяч рублей

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100–200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%), говорится в исследовании.

Подавляющее большинство россиян – 80% (67% в начале года) – планируют встречать старость на родине, только 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном в Краснодарский край), рассказали аналитики.

Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей – 15% в этой группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также теплые южные страны (34,5%).

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