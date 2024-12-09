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Вера Емельянова встретилась с руководством регионального отделения Союза пенсионеров

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с руководством Псковского отделения Союза пенсионеров России, чтобы определить направления совместной работы и расширения сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

Вера Емельянова положительно оценила деятельность регионального отделения. Она похвалила представителей псковского отделения за активную позицию, включенность в жизнь региона, готовность помочь в реализации самых разных проектов, в том числе волонтерской направленности.

Председатель регионального отделения Галина Неваленная поделилась впечатлениями от участия в Социальном форуме Союза пенсионеров России (СПР) «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения — новый этап». Псковское отделение в очередной раз получило высокую оценку федеральных экспертов и было признано лучшим в СЗФО среди региональных организаций.

«У наших пенсионеров горящие глаза. Мы ни на что не жалуемся. Проектов и идей — на много лет вперед. Активно работаем с нашими партнерами, Псковским государственным университетом по поводу разработки и реализации грантов. Мы полны энергии. У нас активное объединение представителей старшего поколения, которым интересно общаться, встречаться и делиться опытом», — сказала Галина Неваленная.

Галина Неваленная и руководитель местного городского отделения (город Псков) Союза пенсионеров Светлана Мельничук рассказали об опыте реализации наиболее успешных проектов. В ноябре стартовал проект «Вектор дружбы», который стал победителем конкурса на получение субсидии из регионального бюджета. Он нацелен на укрепление интернациональных и межпоколенческих связей и предполагает разные формы общения представителей разных поколений и национальностей. Первая международная встреча поколений уже состоялась. В неформальном и живом общении со старшим поколением приняли участие не только псковские, но и иностранные студенты.

Обсуждался также новый проект «На активной волне», который принимает участие в конкурсе Фонда президентских грантов. В рамках проекта планируется организовать работу социального центра психологической и правовой поддержки, что позволит оказывать бесплатную квалифицированную юридическую и психологическую помощь людям старшего поколения.

Также Вера Емельянова обсудила с представителями псковского отделения Союза пенсионеров различные аспекты активного долголетия и здоровьесбережения, совместную работу со специалистами геронтологической службы, вовлечение пожилых людей в социально значимые проекты, в том числе связанные с работой с молодежью, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

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