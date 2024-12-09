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Общество

Предстоящей ночью температура в Псковской области упадёт до -6 градусов

10 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Существенных осадков не будет На дорогах местами гололедица. Днём будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем -3...+1 градус.

Атмосферное давление выше нормы.

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