Два педагога из Псковской области получили награды всероссийского конкурса «ПРО Образование»

13:07, 09 декабря 2024, ПАИ

Два педагога из Псковской области стали призёрами всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Торжественная церемония награждения состоялась на площадке национального центра «Россия».

Учитель русского языка и литературы школы № 1 Великих Лук Татьяна Рассолова заняла второе место в номинации «Пушкинское перо». В номинации «Лучшее сообщество дополнительного образовательного учреждения в социальных сетях» второй стала преподаватель Детской школы искусств Пскова Дария Язылец.

Работы участников оценивал экспертный совет. Основными критериями стали социальная значимость, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики. Всего в этом году на состязание подано четыре тысячи заявок из 89 регионов России.

Мероприятие организовано Центром просветительских инициатив Министерства просвещения при поддержке Национального центра «Россия» и «Диалога».