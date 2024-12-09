Два педагога из Псковской области получили награды всероссийского конкурса «ПРО Образование»
Два педагога из Псковской области стали призёрами всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Торжественная церемония награждения состоялась на площадке национального центра «Россия».
Учитель русского языка и литературы школы № 1 Великих Лук Татьяна Рассолова заняла второе место в номинации «Пушкинское перо». В номинации «Лучшее сообщество дополнительного образовательного учреждения в социальных сетях» второй стала преподаватель Детской школы искусств Пскова Дария Язылец.
Работы участников оценивал экспертный совет. Основными критериями стали социальная значимость, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики. Всего в этом году на состязание подано четыре тысячи заявок из 89 регионов России.
Мероприятие организовано Центром просветительских инициатив Министерства просвещения при поддержке Национального центра «Россия» и «Диалога».
Более тысячи обращений уже поступило на прямую линию с губернатором Михаилом Ведерниковым
В Пскове прошла церемония спецгашения марки, посвящённой Герою России Ивану Поздееву