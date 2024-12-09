Ещё около полумиллиона рублей потеряли псковичи после общения с телефонными мошенниками

15:10, 09 декабря 2024, ПАИ

Ещё около полумиллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Острова, Стругокрасненского муниципального округа, Гдовского и Пушкиногорского районов звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками портала «Госуслуги», служащими банков и правоохранителями и настоятельно рекомендовали собеседникам во избежание серьёзных финансовых потерь срочно перевести деньги на «безопасные счета», что доверчивые граждане и сделали. Кому-то злоумышленники предложили выгодные условия для трудоустройства, а некоторых псковичей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.