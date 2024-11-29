Ещё более полутора миллионов рублей потеряли псковичи после общения с телефонными мошенниками
Ещё более полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Острова и Бежаниц позвонили неизвестные. Они представлялись биржевыми брокерами и предлагали пожилым собеседникам за счёт инвестиций заработать на интернет-платформах. Другие злоумышленники обманывали псковичей под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов или доступа к их банковским счетам.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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