Умную спортплощадку установят рядом со школой в Гдове
Умную спортплощадку установят в районе школы в Гдове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.
Житель Гдова обратился к главе региона с вопросом о появлении спортивной площадки для детей в районе школы.
«До конца следующего года на территории школы будет оборудована умная спортивная площадка. Умная почему? Потому что будут QR-коды и можно будет навести девайс, посмотреть, как выполнять упражнения», – сказал Михаил Ведерников.
На эти цели получили почти 12 млн рублей из федерального бюджета, уточнил глава региона.
Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.
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