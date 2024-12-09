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Спорт

Умную спортплощадку установят рядом со школой в Гдове

Умную спортплощадку установят в районе школы в Гдове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Фото: ПАИ

Житель Гдова обратился к главе региона с вопросом о появлении спортивной площадки для детей в районе школы.

«До конца следующего года на территории школы будет оборудована умная спортивная площадка. Умная почему? Потому что будут QR-коды и можно будет навести девайс, посмотреть, как выполнять упражнения», – сказал Михаил Ведерников.

На эти цели получили почти 12 млн рублей из федерального бюджета, уточнил глава региона.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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