Житель Порховского округа воспрепятствовал проведению исполнительных действий и получил наказание

18:36, 09 декабря 2024, ПАИ

32-летний житель Порховского муниципального округа не выплачивал алименты на содержание своей 11-летней дочери, в результате чего накопилась задолженность в размере свыше 650 тысяч рублей. Должника привлекли к административной ответственности по статье 17.8 КоАП РФ, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, а именно: обратил взыскание на доходы должника, ограничил в праве выезда за пределы России.

Ранее мужчина привлекался за неуплату алиментов к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. При этом должник продолжал уклоняться от уплаты алиментов. В счёт погашения долга сотрудники отделения судебных приставов Порховского района наложили арест на его смартфон. Мужчина попытался вырвать свой телефон и препятствовал действиям сотрудников органов принудительного исполнения. К нему применены специальные средства и составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ.

Должника предупредили, что судебный пристав-исполнитель готовит материалы для привлечения должника к уголовной ответственности. Понимая степень ответственности, должник вышел на контакт с бывшей супругой. Женщина после разговора забрала исполнительный лист. По обоюдному решению алименты мужчина будет выплачивать напрямую бывшей супруге в фиксированном размере.