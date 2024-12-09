Михаил Ведерников – о муниципальной реформе: Псковская область полностью готова к этому переходу

19:59, 09 декабря 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания недавно проголосовали за отмену прямых выборов глав муниципалитетов: теперь их будут выбирать местные депутаты. Вопрос о том, будет ли что-то зависеть от жителей муниципалитетов и какой будет власть, прислали на почту телеканала «Россия 24». Ответ на этот вопрос дал глава региона Михаил Ведерников в рамках прямой линии в понедельник, 9 декабря.

«Власть будет ответственная, и её можно будет поменять, если она не будет устраивать жителей. Это также экономия бюджета и повышение заработной платы муниципальных служащих», – объяснил глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что большая часть муниципалитетов уже перешла на окружную систему работы и жалоб не было. «Мы стараемся идти в ногу со временем. И я считаю, что Псковская область полностью готова к этому переходу», – подчеркнул он.

Отметим, в Псковской области впервые инициатива преобразования районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.