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Культура

Псковичей приглашают принять участие в спецпроекте «Литературной газеты»

Псковичей и гостей города приглашают принять участие в круглом столе на тему «Город воинской славы. Литература и сохранение исторической памяти». Мероприятие пройдёт 12 декабря в рамках спецпроекта «Литературной газеты» «Настоящее прошлое», направленного на противодействие искажению истории и сохранение исторической памяти. Об этом ПАИ сообщили Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: организаторы

В круглом столе примут участие поэт, руководитель спецпроектов «Литературной газеты», председатель Русского литературного общества, директор фестиваля молодых поэтов «Мцыри» Александр Чистяков (Москва), журналист, редактор рубрики «Настоящее прошлое» в «Литературной газете», член оргкомитета премии имени Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству» Олег Пухнавцев (Москва), поэт, публицист, член оргкомитета премии имени Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству» Андрей Бениаминов (Псков), пресс-секретарь проекта «Настоящее прошлое» Вероника Одинцова (Москва), писатели и краеведы Псковской области.

В рамках круглого стола будет объявлен «Длинный список» премии имени Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству».

Организаторами мероприятия выступят «Литературная газета» и библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева. Мероприятие состоится в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 12 декабря (Псков, улица Труда, 20). Начало в 16:00.

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