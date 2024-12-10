Россияне предпочитают путешествовать поездами

08:11, 10 декабря 2024, ПАИ

Россияне чаще всего путешествовали в 2024 году на поездах — такой вид транспорта для поездок выбрали 31% пользователей сервиса «Яндекс Путешествия». Автомобиль выбирали 30% туристов, самолет - 29%, автобусы всего 8,5%, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса.

45% клиентов сервиса отдавали предпочтение спонтанным поездкам, 55% старались планировать отдых заранее.

Аналитики сервиса узнали, что в основном россияне путешествовали, чтобы отдохнуть (64% пользователей), увидеть природные и культурные достопримечательности (59 и 54% соответственно) и попробовать местную кухню (30%). 25% встречались со своими знакомыми, а 23% выбирали активный отдых.