В Опочке почтили память павших солдат в День Героев Отечества

23:20, 09 декабря 2024, ПАИ

Памятный митинг состоялся у братского захоронения воинов, павших при освобождении Опочки, на Аллее Славы сегодня, в День Героев Отечества. В мероприятии приняли участие представители администрации, военкомата, районного Совета ветеранов, Центра образования, Центра культуры, школьники и местные жители. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Также, в этот день у мемориала погибшим десантникам в Опочке собрались курсанты-юнармейцы военно-патриотического клуба «Беркут» Центра образования Опочецкого района. К ним присоединились начальник отдела по социальной политике Наталья Рахова и консультант управления делами Наталья Жукова.

После памятного митинга и минуты молчания к мемориальной плите были возложены красные гвоздики.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сотнями псковичей почтил память защитников Родины.