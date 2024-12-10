30 световых консолей украсили центральную улицу Гдова
30 световых консолей установили на центральной улице Гдова. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
«Стараются украшать свои здания и предприниматели – прекрасно и по-новогоднему выглядит дом, в котором гдовичи и гости нашего славного города любят выпить чашечку кофе. Конечно, начинают и частные домовладения готовиться к новогодним праздникам», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что новогодние ёлки установили в Пскове, а также в Печорах и Локне.
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