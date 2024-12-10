Встреча с семьями Героев России прошла в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

09:33, 10 декабря 2024, ПАИ

Мероприятие для членов семей Героев России, ветеранов и участников специальной военной операции прошло на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в День Героев Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала.

Во встрече приняли участие вдовы, жены и дети Героев России, ветераны СВО, начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, руководитель регионального отделения организации «Работайте, братья» Игорь Владимиров, представитель Псковской епархии иерей Михаил Аршанов.

«Многие думают, что герои – это нечто особенное, уникальное, а оказывается, они тут, рядом с нами. Люди, которые в этом зале находятся, находят в себе силы и мужество обрести этот статус», – обратилась с приветственным словом к участникам мероприятия первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что Псковская область собрала героев былых времен и настоящего времени. «И удивительно, что мы ходим по следам и Александра Невского, и героев-ребят 6-й роты, и героев Великой Отечественной войны, и наших современников. Я хочу всем пожелать доброй памяти, доброго здоровья и долгих лет жизни, насколько нам всем суждено. Я вас всех приветствую и желаю вам всего хорошего», – сказала Вера Емельянова.

Председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов подарил вдовам и женам Героев России цветы и подарки.

Также в рамках встречи прошел концерт псковских артистов.