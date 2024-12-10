Житель Пскова отправится под суд за избиение жены
Житель Пскова отправится под суд за избиение жены, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Следствие установило, что в один из дней в сентябре мужчина пришёл домой пьяным, из-за чего поссорился с супругой, а чтобы она не ругалась на него, он решил «успокоить» женщину, подошёл к ней и ударил кулаком в лицо.
Теперь уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Псковичу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трёх месяцев.
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