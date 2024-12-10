Открытая лекция о Псковской судной грамоте пройдёт в Изборске

12:30, 10 декабря 2024, ПАИ

12 декабря, в День Конституции Россиии, музей-заповедник «Изборск» приглашает на открытую лекцию «Псковская судная грамота – первый законодательный акт Северо-Запада Руси». об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Правовыми предшественниками Конституции России были своды законов местного и общерусского права, такие, как «Русская Правда», Новгородская и Псковская судные грамоты, Двинская уставная грамота, Судебник Ивана IV, Свод законов Российской Империи.

«Псковская судная грамота сделала большой «шаг вперёд» в урегулировании правовых отношений. Многие нормы, зафиксированные в ней, сохранялись в укладе жизни русского крестьянства на протяжении нескольких столетий в самых разных районах страны. Слушатели узнают об истории создания главного правового документа Псковской вечевой республики, а также вместе с лектором проведут параллели между разделами Конституции и разделами псковского законодательства XV века», - анонсировали в музее.

Лекция пройдёт 12 декабря в 13.30 по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37.

Васнецов А. М. Вече в Пскове. 1909 г.