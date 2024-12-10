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Культура

Изборский музей-заповедник анонсировал режим работы на новогодних каникулах

Изборский музей-заповедник сообщил, как будут работать музейные объекты на новогодних праздниках.

Фото: Изборский музей-заповедник

В последний день этого года, 31 декабря, музей можно будет посетить до 16:00. Изборская крепость и выставочный зал 1 января будут работать с 12:00 до 16:00, 6 января – с 10:00 до 16:00, в остальные дни – с 10:00 до 17:00.

Все остальные музейные объекты 1 января будут закрыты. 6 января их можно будет посетить с 10:00 до 16:00, в остальные дни – с 10:00 до 17:00.

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