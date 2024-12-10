Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В 2024 году на Северном обходе Пскова главными стали работы на новом мосту и искусственных объектах

В 2024 году на Северном обходе Пскова главными стали работы на новом мосту и шести искусственных объектах – путепроводах и скотопрогоне, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

Станислав Стармолотов. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Ситуация по Северному обходу плановая, работы ведутся без каких-то срывов. Основной упор сейчас идёт на искусственные сооружения и на мост через Великую. Также работы ведутся по шести объектам искусственного сооружения – это путепроводы на пересечении с другими дорогами. Кроме того, там есть ещё один скотопрогон* – уже приступили к нему», – отметил Станислав Стармолотов.

В части финансирования уже подписаны все регламентирующие документы, уточнил он. «Михаил Юрьевич [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ] был в Минтрансе, где было подтверждено запланированное финансирование. Каких-то проблем нет, есть технические вопросы, которые решаются. Все подрядчики работают», – подчеркнул председатель профильного комитета.

Мост через Великую, который будет входить в Северный обход, будет самым длинным в Пскове, подчеркнул гость эфира. «Ничего инновационного в нём не планируется. Это будут сталежелезобетонные конструкции. Протяжённость его составит больше 400 метров, четыре полосы и два тротуара», – заключил Станислав Стармолотов.

Добавим, что строительство Северного обхода Пскова производится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС». Срок завершения строительства по контракту – 2027 год.

*Сооружение, пересекающее дорогу ниже уровня движения транспортных средств и предназначенное для прогона скота.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Обновление автобусного парка продолжится в Псковской области – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией
10 декабря 2024

«Диалог с героем» прошёл в Писковской школе
10 декабря 2024

Подготовительные работы перед установкой новой детской площадки ведутся на улице Яна Фабрициуса в Пскове
10 декабря 2024

Самолеты смогут садиться в аэропорту Пскова и при плохой погоде – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы, рассказала метеоролог
10 декабря 2024

Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...