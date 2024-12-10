В 2024 году на Северном обходе Пскова главными стали работы на новом мосту и искусственных объектах

17:01, 10 декабря 2024, ПАИ

В 2024 году на Северном обходе Пскова главными стали работы на новом мосту и шести искусственных объектах – путепроводах и скотопрогоне, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

«Ситуация по Северному обходу плановая, работы ведутся без каких-то срывов. Основной упор сейчас идёт на искусственные сооружения и на мост через Великую. Также работы ведутся по шести объектам искусственного сооружения – это путепроводы на пересечении с другими дорогами. Кроме того, там есть ещё один скотопрогон* – уже приступили к нему», – отметил Станислав Стармолотов.

В части финансирования уже подписаны все регламентирующие документы, уточнил он. «Михаил Юрьевич [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ] был в Минтрансе, где было подтверждено запланированное финансирование. Каких-то проблем нет, есть технические вопросы, которые решаются. Все подрядчики работают», – подчеркнул председатель профильного комитета.

Мост через Великую, который будет входить в Северный обход, будет самым длинным в Пскове, подчеркнул гость эфира. «Ничего инновационного в нём не планируется. Это будут сталежелезобетонные конструкции. Протяжённость его составит больше 400 метров, четыре полосы и два тротуара», – заключил Станислав Стармолотов.

Добавим, что строительство Северного обхода Пскова производится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС». Срок завершения строительства по контракту – 2027 год.

*Сооружение, пересекающее дорогу ниже уровня движения транспортных средств и предназначенное для прогона скота.