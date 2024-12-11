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Происшествия

Виски и продукты украл пскович из магазина

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича, подозреваемого в хищении, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

10 декабря около 18:00 поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски и продукты. Общая сумма ущерба составила более 3,4 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка.

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