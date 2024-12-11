Снегопад, гололедица и сильный ветер ожидают Псковскую область 12 декабря

11:09, 11 декабря 2024, ПАИ

12 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, а днем повсеместно пройдёт небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, будет дуть северный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 0...–5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.