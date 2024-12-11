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Экономика

19 декабря Михаил Ведерников выступит перед депутатами с бюджетным посланием

Главная сессия года, в ходе которой перед депутатами выступит с бюджетным посланием губернатор Михаил Ведерников, назначена на 19 декабря. Такое решение принял Совет Псковского областного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель парламента Александр Котов, предлагая коллегам дату заключительной сессии, обратил внимание, что в этот же день пройдёт прямая линия с президентом Владимиром Путиным. «Есть предложение начать в 10 часов и провести заседание без фракционных выступлений – высказаться по главному вопросу у всех будет возможность во время обсуждения проекта бюджета», – обратился к коллегам Александр Котов.

Вице-спикер Александр Братчиков напомнил, что при рассмотрении бюджета, как и в предыдущие годы, депутатам предстоит вернуться к первому чтению, чтобы утвердить уточнённые параметры – объёмы федеральных поступлений будут увеличены.

Пока в основной повестке заседания 10 вопросов. Депутатам необходимо принять в окончательном чтении проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, скорректировать порядок управления и распоряжения госсобственностью, утвердить границы зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на Запсковье.

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