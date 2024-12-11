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Общество

Хотите расширить свой бизнес за границу, но не знаете, с чего начать?

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») – ваш надёжный партнёр в освоении зарубежных рынков. Наши специалисты и квалифицированные партнёры помогут вам выйти на международную арену.

Какую поддержку могут получить опытные и начинающие экспортёры?

– Организация и проведение международных, реверсных и межрегиональных бизнес-миссий;

– Организация участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

– Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;

– Сопровождение экспортного контракта;

– Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции на экспорт;

– Содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).

Доля МСП среди несырьевого неэнергетического экспорта неуклонно растёт. Предприниматели Псковской области уже экспортируют широкий спектр товаров за рубеж: от косметики собственного производства до высокотехнологичного оборудования. Центр «Мой бизнес» помогает бизнесу не только найти путь к успешному экспорту, но и освоить тонкости международной торговли!

Обратитесь в Центр поддержки экспорта Псковской области и начните экспортировать уже сейчас!

Консультационную поддержку можно получить по адресу: Псков, улица Гоголя, 14;

По телефону (8 8112) 331-337 (добавочный 108/109);

По электронной почте export@msp60.ru.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.

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