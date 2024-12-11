Хотите расширить свой бизнес за границу, но не знаете, с чего начать?
Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») – ваш надёжный партнёр в освоении зарубежных рынков. Наши специалисты и квалифицированные партнёры помогут вам выйти на международную арену.
Какую поддержку могут получить опытные и начинающие экспортёры?
– Организация и проведение международных, реверсных и межрегиональных бизнес-миссий;
– Организация участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
– Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;
– Сопровождение экспортного контракта;
– Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции на экспорт;
– Содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
Доля МСП среди несырьевого неэнергетического экспорта неуклонно растёт. Предприниматели Псковской области уже экспортируют широкий спектр товаров за рубеж: от косметики собственного производства до высокотехнологичного оборудования. Центр «Мой бизнес» помогает бизнесу не только найти путь к успешному экспорту, но и освоить тонкости международной торговли!
Обратитесь в Центр поддержки экспорта Псковской области и начните экспортировать уже сейчас!
Консультационную поддержку можно получить по адресу: Псков, улица Гоголя, 14;
По телефону (8 8112) 331-337 (добавочный 108/109);
По электронной почте export@msp60.ru.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.
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