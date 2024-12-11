Планировка территории микрорайона №12 изменится в Пскове

12:46, 11 декабря 2024, ПАИ

Проект планировки территории микрорайона № 12 изменится в Пскове. Постановление о подготовке проекта для внесения соответствующих изменений опубликовано на сайте администрации города.

Изменения в планировку территории будут внесены для обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового регулирования градостроительных и земельных отношений.

В постановлении также указывается, что в течение 30 дней управление по градостроительной деятельности администрации города будет рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории микрорайона.