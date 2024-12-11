Первенство СЗФО по волейболу среди девушек проходит в Пскове
Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди девушек 2012-2013 годов рождения проходит в Пскове с 11 по 20 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».
Всего в соревнованиях принимают участие 18 команд из Псковской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Ярославской и Тверской областей, а также Коми и Карелии. Псковскую область представляют три коллектива из Пскова и Себежа.
В первый день состязаний вторая команда Пскова играет со сборной Ярославля, а первая команда Пскова встречается с себежскими волейболистками.
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