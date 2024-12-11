Более 670 тысяч человек посетило музеи Пскова за 11 месяцев

15:23, 11 декабря 2024, ПАИ

672 тысячи человек посетили музеи Пскова за 11 месяцев 2024 года, сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

«Мы собрали количество посетителей музеев на первое декабря, куда вошли и частные учреждения. Это 672 тысячи человек. За прошлый весь год было 670. И мы ещё понимаем, что к цифрам этого года добавится декабрь и предновогодние праздники. Музеи посещают и горожане, и школьники, и туристы, которые всё больше и больше выбирают наш город», – рассказала Кристина Кобызь.

Комитет постоянно отслеживает статистику посетителей города. Они в свою очередь делятся на туристов и экскурсантов, пояснила гостья эфира.

«Что касается экскурсантов – это посетители музеев. Музей у нас большой, объединённый – у него 19 объектов. Теперь очень удобно считать, потому что у музея есть единый билет, по которому мы получаем абсолютно объективную свежую статистику», – сказала Кристина Кобызь.