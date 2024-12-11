Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 670 тысяч человек посетило музеи Пскова за 11 месяцев

672 тысячи человек посетили музеи Пскова за 11 месяцев 2024 года, сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

Кристина Кобызь. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Мы собрали количество посетителей музеев на первое декабря, куда вошли и частные учреждения. Это 672 тысячи человек. За прошлый весь год было 670. И мы ещё понимаем, что к цифрам этого года добавится декабрь и предновогодние праздники. Музеи посещают и горожане, и школьники, и туристы, которые всё больше и больше выбирают наш город», – рассказала Кристина Кобызь.

672 тысячи человек посетили музеи Пскова за 11 месяцев 2024 года. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Комитет постоянно отслеживает статистику посетителей города. Они в свою очередь делятся на туристов и экскурсантов, пояснила гостья эфира.

«Что касается экскурсантов – это посетители музеев. Музей у нас большой, объединённый – у него 19 объектов. Теперь очень удобно считать, потому что у музея есть единый билет, по которому мы получаем абсолютно объективную свежую статистику», – сказала Кристина Кобызь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Более 670 тысяч человек посетило музеи Пскова за 11 месяцев
10 декабря 2024

Чудеса там, где в них верят: коллекцию румбоксов собрала жительница Овсища
10 декабря 2024

Псковичей приглашают почувствовать себя боярами
10 декабря 2024

В Пушкинском заповеднике объявили победителей фестиваля анимации
10 декабря 2024

Изборский музей-заповедник анонсировал режим работы на новогодних каникулах
09 декабря 2024

Псковичей приглашают принять участие в спецпроекте «Литературной газеты»
09 декабря 2024

Более 150 человек примут участие в прослушиваниях проекта «Играй, гармонь» в Пскове
09 декабря 2024

Псковский драмтеатр представил спектакль «Амфитрион» в Казани

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...