Роста цен на красную икру больше не произойдёт – глава ВАРПЭ

16:37, 11 декабря 2024, ПАИ

Цены на красную икру в России перестанут расти и придут в норму в 2025 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.

«Думаю, что в 2025 году ситуация выровняется, в целом никакой трагедии и никакого стремительного повышения цен на красную икру не произойдёт», – заявил Герман Зверев.

В октябре нынешнего года цены на красную икру в некоторых регионах России превысили восемь тысяч рублей за килограмм. Однако президент ВАРПЭ объяснил, что это нормальная ситуация, так как сейчас рынок приходит в естественное состояние, а заниженные цены на продукт в прошлые годы были связаны с нелегальным производством браконьерской икры, которой насчитывалось примерно полторы тысячи тонн.

«Значительная часть икры реализовывалась фирмами-однодневками, которые уходили от уплаты налогов. Наличие некачественной, незаконной и уходящей от налогов икры создавало громадный навес на рынке, который снижал цену», – сказал Герман Зверев.

На данный момент стоимость красной икры в рознице варьируется от 8,5 тысячи рублей до девяти тысяч рублей за килограмм, а отпускная цена у производителей может составлять пять-шесть тысяч рублей.

Напомним, что объёмы производства красной икры в России резко упали из-за самой неудачной за последние 20 лет лососёвой путины. К 3 декабря 2024 года, по данным Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей составил 235,5 тысячи тонн, горбуши – 136,2 тысячи тонн, кеты – 54,6 тысячи тонн и нерки – 35,9 тысячи тонн, что на 13,5 % меньше, чем в 2022 году.