Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Роста цен на красную икру больше не произойдёт – глава ВАРПЭ

Цены на красную икру в России перестанут расти и придут в норму в 2025 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.

Фото: ПАИ

«Думаю, что в 2025 году ситуация выровняется, в целом никакой трагедии и никакого стремительного повышения цен на красную икру не произойдёт», – заявил Герман Зверев.

В октябре нынешнего года цены на красную икру в некоторых регионах России превысили восемь тысяч рублей за килограмм. Однако президент ВАРПЭ объяснил, что это нормальная ситуация, так как сейчас рынок приходит в естественное состояние, а заниженные цены на продукт в прошлые годы были связаны с нелегальным производством браконьерской икры, которой насчитывалось примерно полторы тысячи тонн.

«Значительная часть икры реализовывалась фирмами-однодневками, которые уходили от уплаты налогов. Наличие некачественной, незаконной и уходящей от налогов икры создавало громадный навес на рынке, который снижал цену», – сказал Герман Зверев.

На данный момент стоимость красной икры в рознице варьируется от 8,5 тысячи рублей до девяти тысяч рублей за килограмм, а отпускная цена у производителей может составлять пять-шесть тысяч рублей.

Напомним, что объёмы производства красной икры в России резко упали из-за самой неудачной за последние 20 лет лососёвой путины. К 3 декабря 2024 года, по данным Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей составил 235,5 тысячи тонн, горбуши – 136,2 тысячи тонн, кеты – 54,6 тысячи тонн и нерки – 35,9 тысячи тонн, что на 13,5 % меньше, чем в 2022 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Роста цен на красную икру больше не произойдёт – глава ВАРПЭ
11 декабря 2024

Хотите расширить свой бизнес за границу, но не знаете, с чего начать?
11 декабря 2024

Шестимиллиардные поправки в бюджет Псковской области 2025 года рассмотрела согласительная комиссия
11 декабря 2024

Михаил Ведерников озвучил цифры бюджета, с которыми область завершает год
11 декабря 2024

Ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе по гранту «Агростартап»
11 декабря 2024

В России вырастут цены на конфеты и вафли
11 декабря 2024

Социальная пенсия в России вырастет на 14,75% в 2025 году
11 декабря 2024

19 декабря Михаил Ведерников выступит перед депутатами с бюджетным посланием

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...