В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг

17:00, 11 декабря 2024, ПАИ

Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов («Новые люди») направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), пишет РИА Новости.

Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным.

В пояснительной записке к законопроекту прописано, что наказание будет грозить за изготовление и применение отравы «в общедоступных местах». Сейчас догхантеров сложно привлечь к ответственности за такие деяния, утверждает Арапов. Новый документ должен будет устранить пробел в законодательстве.