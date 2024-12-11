В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов («Новые люди») направил в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за догхантинг (истребление бездомных животных), пишет РИА Новости.
Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным.
В пояснительной записке к законопроекту прописано, что наказание будет грозить за изготовление и применение отравы «в общедоступных местах». Сейчас догхантеров сложно привлечь к ответственности за такие деяния, утверждает Арапов. Новый документ должен будет устранить пробел в законодательстве.
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