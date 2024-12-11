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Псковичи обокрали дом в Сочи на глазах у хозяйских кошек

Жители Пскова обокрали дом в Сочи, пока хозяин был в отъезде, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что житель Сочи, когда уезжал из дома, забыл закрыть гараж и ворота. Этим воспользовались 36-летний житель Псковской области и его супруга, находившиеся в это время на курорте.

Псковичи зашли в чужой дом и украли оттуда 50 тысяч рублей и солнцезащитные очки.

В пресс-службе ведомства отметили, что свидетелями преступления стали хозяйские кошки и скрытая камера видеонаблюдения. Благодаря последней злоумышленников удалось задержать.

Теперь в отношении псковичей возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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