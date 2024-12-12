Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:53, 12 декабря 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 11 декабря пожар произошёл в однокомнатной квартире в доме на улице Дмитрия Григорьева в Новосокольниках. В комнате огонь повредил пол. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Также в комнате в одноэтажном жилом доме в деревне Ветвеник Гдовского района произошло короткое замыкание в электрическом щитке, повреждена стена, помещение закопчено.

Кроме того, жилой дом и хозяйственные постройки сгорели в деревне Селезнево Палкинского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.