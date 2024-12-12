Жителя Пыталовского округа оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского

16:31, 12 декабря 2024, ПАИ

Жителя Пыталовского округа оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В суде установили, что в апреле 36-летний местный житель оскорбил сотрудника полиции, унизив его честь и достоинство. Недовольство мужчины вызвало несогласие с прохождением медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и составлением материалов по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.