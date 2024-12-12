Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Портал трудовых династий заработал в Псковской области

Портал трудовых династий начал работу в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Скриншот портала

На онлайн-платформе каждый житель региона может рассказать о своих родных, которые внесли вклад в развитие Псковской области. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте трудовыединастии.рф

«Там уже представлено более 60 династий – учителей, врачей, военнослужащих, работников сельского хозяйства и представителей многих других профессий. Они делятся историями о своей жизни, где знания, навыки и опыт передаются из одного поколения в другое», – подчеркнул губернатор.

Портал разработал комитет по труду и занятости совместно с управлением цифрового развития и связи и приурочил к 80-летию образования Псковской области и Году семьи.

«Приглашаю всех помочь сохранить трудовое наследие нашего региона!» – призвал псковичей Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 декабря 2024

Уникальные рисунки создаёт мастерица из Печор на новогодних шарах

12 декабря 2024

Центр добровольчества «Путь добра» станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь – Ольга Тимофеева
12 декабря 2024

Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»
12 декабря 2024

«Ёлка желаний» открылась в Печорах
12 декабря 2024

Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России в 1,5 раза в 2025 году
12 декабря 2024

Фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в Пскове
12 декабря 2024

31 декабря останется рабочим днём
12 декабря 2024

Набор на бесплатное обучение стартовал в псковском «Кванториуме»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...