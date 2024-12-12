Портал трудовых династий заработал в Псковской области

15:55, 12 декабря 2024, ПАИ

Портал трудовых династий начал работу в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На онлайн-платформе каждый житель региона может рассказать о своих родных, которые внесли вклад в развитие Псковской области. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте трудовыединастии.рф

«Там уже представлено более 60 династий – учителей, врачей, военнослужащих, работников сельского хозяйства и представителей многих других профессий. Они делятся историями о своей жизни, где знания, навыки и опыт передаются из одного поколения в другое», – подчеркнул губернатор.

Портал разработал комитет по труду и занятости совместно с управлением цифрового развития и связи и приурочил к 80-летию образования Псковской области и Году семьи.

«Приглашаю всех помочь сохранить трудовое наследие нашего региона!» – призвал псковичей Михаил Ведерников.